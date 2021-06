«Braciami», la riviera del Conero mette in pista un nuovo ristorante-pizzeria a Marcelli di Numana

NUMANA - Torna a vivere uno dei luoghi simbolo di Marcelli di Numana, il ristorante all’angolo in via Venezia 24. Dopo anni l’immobile ha ripreso vita grazie a Emanuele Bracaccini che ha aperto il nuovo ristorante di braceria e pizzeria “Braciami”. La prima sabato sera, un “pronti, via” all’estate sulla Riviera del Conero. E un segnale di fiducia nella ripartenza all’insegna dei giovani che ci credono. Il ristorante-pizzeria ha un ampio locale interno con cucina e braceria a vista. E per queste bollenti serate estive si può mangiare anche sulla terrazza.

