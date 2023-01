NUMANA - Secondo furto in un mese al ristorante pizzeria Mare226 a Marcelli di Numana. Ieri mattina alle 11,48, come immortalato dalla videosorveglianza del locale, un ladro a volto coperto è entrato forzando la porta d’emergenza della pizzeria e ha portato via tutta la cassa che conteneva circa 500 euro stando a quanto denunciato dai titolari ai carabinieri di Numana.

Markiyan Voytyuk, che gestisce da qualche anno il locale sul lungomare nord di Marcelli, racconta: «Stavamo svolgendo dei lavori esterni per rinnovare la pavimentazione, verso le 11,30 gli operai hanno chiuso il cantiere e sono andati via e poco dopo, alle 11,48, le telecamere che puntano sulla cassa hanno ripreso un uomo a volto coperto che ha portato via il fondo cassa: è la seconda volta che ci capita in poco più di un mese».

Il 1° dicembre scorso infatti un altro ladro aveva fatto irruzione di mattina al Mare226, entrando in quel caso dall’ingresso principale per rubare circa 250 euro.

Era un 35enne del Pesarese

Si trattava di un 35enne già noto alle forze dell’ordine, residente nel Pesarese, che veniva in zona per fare rifornimento di droga, stando agli inquirenti presso l’Hotel House di Porto Recanati. In quell’occasione, il ladro che aveva rubato il fondo cassa nel locale di Marcelli era poi scappato in bici lungo la Litoranea fino a fermarsi al ristorante Due Passi, all’inizio di Scossicci. Voleva fare il bis ma il titolare, che tiene aperta l’attività anche d’inverno, lo aveva scoperto e aveva chiamato i carabinieri. Per sottrarsi all’arresto il 35enne, in evidente stato di alterazione per l’assunzione di stupefacenti, aveva tentato di scappare gettandosi in mare. I militari lo avevano raggiunto in acqua e ammanettato. Non è escluso che il furto di ieri possa essere legato a quello di dicembre. Viste le modalità simili, l’orario mattutino dei due blitz e l’azione in solitaria, potrebbe trattarsi di un disperato alla ricerca di soldi per procurarsi droga. Non avrebbe nulla a che vedere però con la lunga scia di furti che si consuma ormai da mesi nella vicina Villa Musone. Qui un ladro sta rubando piccoli oggetti e soldi da diversi negozi e abitazioni: in piena notte ha rapinato in casa un’anziana alla quale ha sfilato via la fede nuziale