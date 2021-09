Auto contro una bici nella rotatoria, paura per un turista: portato in eliambulanza all'ospedale

NUMANA – Brividi questo pomeriggio a Marcelli, dove un turista di 66 anni, in sella alla sua bicicletta, è stato urtato da un'auto ed è caduto rovinosamente a terra. L'incidente è avvenuto attorno alle 18,45 alla rotatoria tra via Bologna e via Ancona. Subito sono stati allertati i soccorsi. L'eliambulanza del 118 è atterrata sul posto, nel frattempo i primi soccorsi sono stati prestati da un equipaggio della Croce Bianca di Numana e dall'automedica di Osimo. Il turista, rimasto sempre cosciente, è stato portato in volo all'ospedale di Torrette in codice rosso ma è rimasto sempre cosciente e non è in pericolo di vita.

