Giuliano, 48 anni, manager, va fuori strada Trovato morto nella Jaguar dopo 12 ore

di Giacomo Quattrini

NUMANA Aveva costruito una carriera di successo, una famiglia e una casa da sogno, nonostante la sua disabilità motoria, che lo costringeva su una sedia a rotelle dopo un incidente. Per questo in tanti ammiravano la sua forza, la sua professionalità e la sua sensibilità. Ma il destino gli ha riservato una fine improvvisa e isolata, riverso in auto in mezzo ad un campo di granturco per circa 12 ore. Numana e il mondo dell’economia e dell’università piangono la morte di Giuliano Enrico Lorenzo Calza, 48 anni. Ex direttore dell’Istao di Ancona, già braccio destro di Andrea Merloni nella Indesit, Giuliano è stato trovato senza vita ieri mattina all’alba dentro l’abitacolo della sua Jaguar in un campo nella zona del Coppo.