Numana in lutto piange la scomparsa di Cesarina Nicolini: era la storica parrucchiera

NUMANA - Chi ha qualche filo grigio fra i capelli la ricorda ancora, lacca e bigodini in mano, intenta a prendersi cura delle sue clienti nel salone attivo fino agli anni ’70-’80 in via del Golfo a Numana bassa. Cesarina Nicolini, una delle primissime parrucchiere ad aver esercitato in città, è venuta a mancare giovedì al culmine di una esistenza piena e felice. Pochi giorni fa aveva spento 98 candeline.

Il marito Firmondo è stato un pescatore molto conosciuto in Riviera, dove a bordo dell’imbarcazione Lo Squalo traghettava i turisti verso le Due Sorelle. A dare notizia della scomparsa di Cesarina è stato il figlio, pilota, Sergio Cremonesi, con un messaggio sui social accompagnato dalle foto della mamma.

«E’ salita in cielo mamma Cesarina alla “giovane” età di 98 primavere (nata il 21 a primavera) e di certo molto più in alto di quanto lo faccia io. Fatico a trattenere le lacrime per la sua mancanza, anche se lei non avrebbe mai voluto che fossi triste ma, al contrario, contento per averla avuta e ricordarla con il sorriso. Grazie mammina bella!».

