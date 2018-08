Lite tra padre e figlio: arrivano i carabinieri e trovano la marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - La lite in famiglia fa la droga ai carabinieri e mette nei guai un giovane in vacanza. Lunedì mattina i carabinieri di Numana sono intervenuti in una casa-vacanze per una lite tra padre e figlio, di 66 e 33 anni, entrambi di Cremona ed in vacanza nella Riviera del Conero. I militari hanno trovato poggiato sul comodino nella camera da letto del figlio, un cofanetto con 0,4 grammi di marijuana. Terminate le formalità di rito, i carabinieri hanno segnalato il giovane di Cremona alla prefettura in qualità di assuntore e per detenzione illegale di sostanze stupefacenti per uso personale.