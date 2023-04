NUMANA - Una prima volta è entrato per rubare il fondo cassa. Ma poi, insoddisfatto, si è concesso il bis: dopo essersi cambiato d’abito, è tornato, ha tagliato tutti i fili della videosorveglianza e ha fatto razzia di sigarette e gratta&vinci. Un bottino da circa 10mila euro, oltre ai danni provocati. Ma gli è andata male perché i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo grazie alle telecamere pubbliche. È stato denunciato per furto aggravato un 31enne ucraino, residente in riviera, responsabile di un doppio furto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì al bar Libeccio 2.0, a Marcelli di Numana. Era incensurato.

A dare l’allarme, il mattino seguente, è stato il titolare del locale sul lungomare. Sul posto, per un sopralluogo, si sono portati i carabinieri di Numana, sotto il coordinamento della Compagnia di Osimo. Le indagini hanno permesso di risalire all’autore del doppio blitz, riconosciuto dalle immagini riprese dalla videosorveglianza della zona. Le telecamere del locale, infatti, erano state messe ko dallo stesso ladro, il cui modus operandi si è rivelato alquanto singolare.

Si è andato a cambiare i vestiti

In piena notte, infatti, ha scavalcato la recinzione e si è introdotto nel bar dello stabilimento balneare passando da una finestra. Quindi si è avventato sulla cassa, l’ha forzata e ha prelevato del contante. Poi se n’è andato. Evidentemente non pago del primo furto, si è ripresentato, stavolta con altri abiti perché nel frattempo si sarebbe andato a cambiare a casa. Ha tagliato i fili elettrici della videosorveglianza, sperando di non essere riconosciuto, quindi ha fatto razzia di gratta&vinci per circa 7mila euro e sigarette per 3mila euro. «Ma considerando le telecamere, mi ha fatto un danno da oltre 15mila euro: è stato denunciato, sì, ma è a piede libero. Non è giusto» si lamenta il titolare del Libeccio 2.0, doppiamente beffato perché il blitz è avvenuto nel pieno del ponte del 25 Aprile, con la riviera invasa dai turisti.