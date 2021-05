In lacrime per Umberto Lanari commerciante storico impegnato anche nel sociale

NU;ANA - Numana in lutto per Umberto Lanari, storico commerciante, uno degli ultimi rimasti della vecchia guardia. Con la sua famiglia ha gestito fino a qualche anno fa la Boutique Bianca di corso Roma ed un negozio di tessuti, biancheria e mercerie in via Matteotti. Da poco compiuti 80 anni, è stato sempre impegnato nel sociale.

È stato socio fondatore della sezione Avis di Numana e tesoriere per moltissimi anni, socio fondatore della Lega Navale di Numana e collaboratore alla Sagra del pesce. Appassionato di caccia e di pesca, era una persona sempre gioviale. Il saluto di Daniele Ballanti, presidente della Pro Loco Humana Picena. «Un pezzo di storia del commercio che se ne va, una persona buona e solare. Numana lo ricorderà per sempre così: allegro, con la barzelletta e la battuta sempre pronte».

