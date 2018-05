Kit da scassinatori nascosto nell'auto: due rom denunciati

NUMANA – Giravano con il kit da scassinatori nascosto nell’auto: due uomini di etnia roma nei guai

I militari in turno, nel corso di un posto di blocco sulla Litoranea tra Numana e Marcelli, hanno fermato ed identificato due uomoni, entrambi residenti a San Benendetto del Tronto e pluripregiudicati per reati specifici contro il patrimonio. La perquisizione veicolare e personale dava i frutti sperati: a bordo dell’auto, occultati nei vari vani portaoggetti, venivano rinvenuti diversi arnesi da scasso solitamente usati per aprire le serrature delle auto in sosta. I due sono stati denunciati per possesso ingiustificato di arnesi da scasso in concorso con la proposta di un Foglio di Via Obbligatorio per anni 3 dai comuni di Numana e Sirolo.



