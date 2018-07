L’incubo dei motociclisti Due feriti sul lungomare in due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Due incidenti gravi in due giorni. Due giovani centauri trasportati all’ospedale di Torrette in eliambulanza. È un lungomare da brividi, che si tinge di rosso al calar del sole. Lo stridio di pneumatici e il rumore di lamiere contorte sono la triste colonna sonora del rientro dalla spiaggia di migliaia di bagnanti, accompagnati dal rombo delle pale dell’elicottero del 118 che sorvola la riviera per soccorrere i feriti. Un numanese di 17 anni e un’anconetana di 30 sono finiti al pronto soccorso.Comun denominatore: erano entrambi in sella a una moto. E tutti e due sono caduti rovinosamente nel momento di maggior caos, tra le 19,30 e le 20, quando il traffico esplode. Sono critiche, ma non è in pericolo di vita, le condizioni di una commessa anconetana di trent’anni (G.B.), residente a Brecce Bianche, scivolata con la sua moto sul lungomare di Marcelli mentre tornava verso casa. Erano passate da poco le 20, venerdì sera. Ha fatto tutto da sola, ma i carabinieri stanno accertando se la caduta sia stata provocata dalla manovra di un’altra auto, che non si è fermata. La ragazza è rimasta sempre cosciente, sotto il peso della moto che le ha schiacciato una gamba. Da Torrette si è alzato in volo Icaro01, mentre su via Litoranea sopraggiungeva la Croce Bianca di Numana. Poi la 30enne è stata trasportata in volo a Torrette in codice rosso.Soltanto 24 ore prima si era verificato un altro incidente da brivido, sempre a Marcelli, attorno alle 19,45, lungo la discesa di via Loreto, verso il lungomare. Un ragazzo di 17 anni, residente a Numana, è caduto da solo col suo scooter, forse per schivare un’auto che gli veniva incontro. Anche in questo caso dalla base di Torrette è partita l’eliambulanza che ha caricato il giovane per trasportarlo all’ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Certo, è concreto e reale il problema della sicurezza degli utenti deboli - pedoni e centauri - sul lungomare, in un periodo dell’anno in cui la riviera esplode di turisti e, inevitabilmente, anche di traffico.Anche per questo la Regione ha deciso da quest’anno di mettere a disposizione delle riviera un’ambulanza infermieristica aggiuntiva per le ore diurne, chiamata a due interventi anche ieri pomeriggio: a Sirolo, un 55enne in scooter è stato centrato da un’auto in via Dante Alighieri. Soccorso dalla Croce Bianca, ha poi rifiutato l’ospedalizzazione. È caduto da solo dalla sua bici, invece, un turista di 62 anni nel parcheggio di via Avellaneda a Numana, alle 18: ha battuto violentemente la testa, per questo è stato trasportato a Torrette.