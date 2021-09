Ciclista investito sulla litoranea, trasportato in eliambulanza all'ospedale. E' in codice rosso

NUMANA - Incidente questa mattina sulla litoranea, tra Marcelli e il ponte sul Musone, più o meno all'altezza della strada che porta al camping village Numana Blu. Per cause ancora in via di accertamento, è rimasto ferito un ciclista a quanto pare investito. Soccorso con l'eliambulanza arrivata da Ancona, è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Sul posto 118 e carabinieri di Numana.

Ultimo aggiornamento: 10:16

