Numana, fuoristrada finisce contro un muretto e abbatte il contatore del metano: allarme per una fuga di gas

NUMANA - Con il fuoristrada finisce contro il muretto del giardino di una abitazione a Numana: un incidente spettacolare, per fortuna senza feriti, ma sono dovuti intervenire i vigili del fuoco perchè la macchina ha urtato anche il contatore del metano causando una fuga di gas.

Finisce con l'auto in un giardino e causa una fuga di gas

L'incidente è avvenuto in via Circonvallazione a Numana nella prima mattinata di oggi: il conducente ha perso il controllo del fuoristrada e dopo abere sbandato sulla carreggiata è piombato contro un muretto di recinzione di una casa, finendo per metà all'interno del giardino e abbattendo il contatore del metano. La squadra dei vigili del fuoco arrivata sul posto ha bloccato la fuoriuscita di gas e messo in sicurezza il veicolo coinvolto. Illeso il conducente dell’auto.