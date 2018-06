Culturale, elegante, hot Numana a tutta estate Cartellone con 100 eventi

libri: sabato 14 luglio sarà a Numana la presentatrice televisiva e scrittrice Serena Dandini, mentre lunedì 30 luglio interverrà Vladimir Luxuria.

Il clou dell’estate serale Numanese sarà raggiunto sabato 4 agosto con il “Galà della danza in Blu”, esibizione dei migliori ballerini internazionali di danza classica e moderna in onore della 19^ma Bandiera Blu conquistata da Numana ed il giorno dopo dal concerto del cantante Numanese Luca Lattanzio, reduce dagli ultimi successi in terra russa dove è stato nominato ambasciatore del canto italiano. Atmosfere già vissute ma sempre suggestive al concerto all’alba e alla festa dell’Assunta il 14 agosto al porticciolo con gli immancabili fuochi d’artificio finali.

Per un’estate davvero da vivere servono servizi efficienti. Il sindaco Tombolini ovviamente lo sa e ha organizzato 6 linee di trasporto pubblico diurno e notturno senza nessun esborso da parte della cittadinanza. Non una scelta a caso ma dettata dal crescente gradimento del trasporto pubblico estivo gratuito (178.000 persone trasportate nel 2017, con un + 62% rispetto all’anno di inizio del servizio). Per questo nel 2018 l’orientamento è stato per un ancora più deciso rafforzamento: gli autobus utilizzati nelle linee di maggior utenza saranno quelli urbani euro5 a grande capienza, che ogni 30 minuti faranno tappa nei 3 parcheggi scambiatori del Piazzale Iat (centro paese), Piazzale Adriatico e Via Ancona (Marcelli), per sgravare ancora di più il lungomare dal traffico.



Sono stati introdotte corse settimanali tra Numana e Portonovo, Loreto e Grotte di Frasassi, per collegare la Riviera alle località con più attrattiva turistica delle Marche e permettere ai turisti di visitarle lasciando l’auto in hotel, con un indubbio vantaggio ambientale. Anche quest’anno si potrà monitorare l’arrivo del bus scelto attraverso il QR CODE inserito nella locandina per eliminare i tempi di attesa e rimanere sotto l’ombrellone fino all’ultimo secondo.



Nell’estate 2.0 il turista troverà anche altre innovazioni tecnologiche: nei punti strategici di Numana sono stati installati dei totem informativi interattivi, realizzati in collaborazione con il polo scientifico e tecnologico degli Istituti superiori di Castelfidardo ed Osimo, e grazie al servizio Easypark sarà possibile per i turisti pagare il parcheggio con il bancomat. È stato attivato un servizio sms, utile sia per il turista che per il cittadino in quanto, iscrivendosi attraverso i portali web del Comune di Numana o dello IAT, scegliendo la modalità “turista”, “cittadino” o entrambi, riceveranno rispettivamente informazioni turistiche o allerte su scadenze tasse, viabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Cento eventi, uno per sera, gentile concessione del binomio sponsor-tassa di soggiorno. Numana vuole stupire. Lo fa con notti piccanti e culturali, che non sono una novità da queste parti. E per sorseggiare un’estate irresistibile, nel cocktail sindaco Tombolini & C aggiungono altri ingredienti: dallo zen alla scienza. Un susseguirsi rutilante di appuntamenti obbligano a tenere a portata di mano una guida, e- ovviamente - tanta voglia di divertirsi.Tattica che fa vincere non si cambia, dunque le linee guida sono state quelle degli anni scorsi. Che significa distribuire le iniziative nelle varie location del paese (Piazza del Santuario, Piazza Nuova, Piazzetta Miramare a Marcelli, Piazzetta Svarchi) e offrire un divertimento familiare, ma senza trascurare la tradizione, l’evento impegnato e la serata con sfumature hot, con il faro dell’intelligenza e del buon gusto che ha sempre contraddistinto l’estate numanese.E allora un tuffo nelle acque cristalline del cartellone, pure quello da Bandiera Blu. Intanto le conferme (i “Lunedì del libro”, la “Notte rossa”, le “Vie in musica”, la rassegna dei comici reduci dalle più note trasmissioni televisive). Poi le novità assolute come i “Giovedì Scienzazionali” (conferenze a tema scientifico con esperimenti e spettacoli), le “Serate Lunari” (eventi ed interventi a tema Zen), “Numana land” (tutto il paese diventa un parco di divertimenti a tema), “Disco party” con noti DJ locali. Da segnalare, fanno notare dalla regia del Comune, due eventi per l’importanza degli ospiti che interverranno a presentare i loro ultimi