L'esercito dei sub ripesca dal mare l'attrezzatura spazzata via dall'uragano

di Arianna Carini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Sono arrivati da tutte le Marche ma anche da Parma, Belluno, Cesena e altre città d’Italia. Armati di muta, bombola e maschera hanno ripulito i fondali e recuperato le attrezzature balneari spazzate via dalla tromba d’aria che martedì ha colpito duramente Numana. Una gara alla solidarietà, quella in corso nella cittadina rivierasca, che ieri mattina ha coinvolto circa 30 sub giunti da diversi centri della regione e della riviera adriatica su iniziativa del club subacqueo “Smile diving” di Porto Recanati. E nei giorni precedenti altrettanti volontari chiamati a raccolta dal “Centro sub Monte Conero” e dal “Sea Wolf Diving” di Numana.