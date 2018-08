Derubato mentre fa il bagno: turista costretto a tornare a casa seminudo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Derubato in spiaggia e costretto a tornare a casa seminudo. Protagonista della disavventura, un turista genovese di quarant’anni che ha trascorso una settimana di vacanza in riviera, in compagnia di amici, e proprio il giorno prima di rientrare in Liguria ha subìto un antipatico furto. Era andato a fare una nuotata al largo, nel tardo pomeriggio di lunedì, dopo aver lasciato le sue cose in riva al mare, a poca distanza dalla piazzetta di Marcelli. Quando è tornato, il suo zaino era sparito. Tutto nell’arco di una decina di minuti. Gli hanno portato via il portafogli con dentro il bancomat, documenti personali e contanti per circa 50 euro, oltre ai vestiti.