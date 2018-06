Barca in fiamme al porto â€‹ma per fortuna è solo un'esercitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA – Barca in fiamme nel porto di Numana, ma per fortuna è soltanto un’esercitazione.Organizzata e coordinata dalla capitaneria di porto, come tutti gli anni, questa mattina si è svolta un’esercitazione all’interno del porto turistico di Numana per testare il dispositivo di soccorso. I vigili del fuoco intervenuti dal distaccamento di Osimo, hanno simulato di spegnere un natante andato a fuoco durante le operazioni di rimessaggio. Hanno sempre simulato di recuperare e soccorrere diverse persone rimaste coinvolte nell’incendio affidandole poi al personale del 118.