Grosso ramo pericolante sulle tende dei campeggiatori rimosso dai vigili del fuoco in un villaggio della riviera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Isono intervenuti alle 12,05 circa a Numana presso un villaggio vacanze per un albero pericolante che rischiava di cadere sopra un bungalow. La squadra di Osimo intervenuta sul posto ha provveduto a far smontare le tende accampate vicino all'albero e a far spostare delle auto parcheggiate sotto la pianta. Poi, in collaborazione con l'autoscala arrivata da Ancona, i vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione del grosso ramo e alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento.LEGGI ANCHE: