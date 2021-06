Giovane preso a pugni, in riviera torna l'allarme delle baby gang: ristoratrice minacciata dal branco

NUMANA - Torna la paura delle baby gang a Marcelli, la frazione sud di Numana dove mercoledì notte si è registrata un’aggressione a danno di un giovane residente.

«Erano le 2 e 30 circa e mio figlio stava tornando a casa – racconta un operatore turistico – quando ha visto questo gruppo di ragazzi e ragazze, una ventina di età compresa fra 15 e 20 anni, che stava occupando sedie e tavoli del locale. Ha semplicemente chiesto loro di rimettere tutto a posto prima di andarsene e in tutta risposta si è visto sferrare un pugno. E’ andata bene che non abbia reagito». E non sarebbe il solo episodio verificatosi l’altra notte, a soli tre giorni dall’ingresso delle Marche in zona bianca con la conseguente abolizione del coprifuoco. Poco prima una nota ristoratrice a passeggio con il cane è stata circondata e minacciata dalla stessa combriccola. «In suo soccorso - aggiunge l’uomo - è dovuto intervenire un barista». Già l’estate scorsa i residenti avevano segnalato la presenza a Marcelli di giovani teppisti che si erano resi protagonisti di diversi fatti di cronaca, chiedendo all’amministrazione comunale e alle forze di polizia una maggiore presenza sul territorio per contrastare gli eccessi della movida. Tra questi, aveva suscitato scalpore la denuncia ai giornali e sui social di una turista lombarda, vittima con l’anziano padre di un’aggressione verbale e fisica iniziata con insulti ed invettive ma poi sfociata nel lancio di sassi, bottiglie e calci sul cancello della casa vacanze, per aver redarguito un gruppo di under 20 che quella notte aveva tenuto svegli i dimoranti di via Carpi, una traversa della Litoranea confinante con l’arenile nel cuore abitato di Marcelli. A distanza di pochi giorni era stata vandalizzata la bancarella di dolciumi, in via Bari. Nella notte ignoti avevano imbrattato con la vernice spray sia il banco che il furgone dell’attività ambulante che d’estate ha sede fissa nel centro della frazione. Non erano invece riusciti a forzare il frigorifero delle bevande che nei giorni precedenti era stato preso di mira sempre da giovanissimi, fra i quali anche alcune ragazze, sorpresi e messi in fuga da un abitante di via Litoranea.

