Addio Giustina, eri la “Signora della Perla”. Aveva 94 anni, Numana in lutto

NUMANA - «Giustina, facci due spaghetti». È nata così, sul lungomare di Numana, l’avventura dello stabilimento La Perla. Un mito che si è fatto storia di uno chalet che splende come il nome che porta sotto il Conero, e che ha chiuso uno dei suoi capitoli più importanti con la morte della fondatrice. Aveva 94 anni Giustina Simonetti, sessant’anni fa era una giovane di belle speranze quando sfaccendava in cucina per accogliere le famiglie anconetane che d’estate si riversavano in riviera. E forse non immaginava di riempire le prime pagine dello splendido romanzo dello chalet. Mestoli e talento ai fornelli trasformarono quella che era una baracca in ristorantino.

«Con mio babbo Cesare cominciarono ad aprire tavoli per i primi clienti», racconta con commozione momenti che non ha vissuto la figlia Paola Carpano - all’epoca non era ancora nata - ma che negli anni successivi hanno sempre animato il ristorante, il desiderio di farlo crescere e i valori alla base del successo della Perla. «Lei è rimasta a fare la cuoca fino a pochi anni fa, c’è ancora la sua mano in zuppe e polente di pesce che serviamo a tavola». Amava la Perla, Giustina, era lei a prendersi cura dei fiori.

Non è vittima del Covid, anche se il mostro le ha impedito un congedo avvolto dall’affetto della famiglia. «Un mese fa si è sentita poco bene, l’abbiamo portata a Torrette ma nel reparto di Medicina d’urgenza era esploso il Coronavirus e l’hanno trasferita a Villa Igea dove ha avuto il conforto dei parenti, fino a che il virus non si è affacciato anche lì. «A quel punto hanno chiuso tutto», riprende Paola con un nodo in gola. «Per fortuna gli infermieri ci facevano tenere in contatto con le videochiamate». Erano carezze per il cuore ma anche spine per l’anima. «Mamma continuava a chiedere: Perché non vi vedo più? Il pensiero che si sentisse abbandonata faceva male. Poi però le spiegavamo, lei capiva e mandava baci». L’ultimo il giorno di Pasqua, all’ora di pranzo. Il regalo più bello, l’ultimo raggio di sole di Giustina.

