Sequestrate duecento rose Maxi multe per i venditori Sanzioni per 25mila euro

NUMANA - Pessimo affare, per cinque venditori abusivi di rose che l’altra sera avevano deciso di spingersi dall’Hotel House di Porto Recanati, loro dimora, fino a Numana. I carabinieri della locale stazione, durante un servizio mirato contro il commercio illegale, li ha fermati per un controllo stangandoli con una maxi multa da 5mila euro a testa, che i cinque venditori di rose, tutti originari del Bangladesh, tra i 19 e i 51 anni, in teoria dovrebbero pagare all’Erario.I cinque immigrati, tutti in regola con i documenti di soggiorno e residenti nel condominio fantasma di Porto Recanati, sono stati sanzionati per una violazione amministrativa prevista dalla legge regionale del 2009 che punisce chi esercità l’attività di commercio su area pubblica mediante vendita di fiori nella forma itinerante senza i prescritti requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale. L’operazione dei carabinieri di Numana, oltre alle multe per 25mila euro, ha consentito di sequestrare ai venditori abusivi un totale di 200 rose, che avrebbero frtuttao oltre mille euro. I fiori, sottratti al mercato illegale, sono ora custoditi in caserma.