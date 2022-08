ANCONA - Gimbo Tamberi, sa che da domani non sarà più un uomo libero?

«Lo so... (sorride). Ma tranquilli, non ci ripenso».



Porterà all’altare Chiara Bontempi dopo 13 anni di fidanzamento: emozionato o nervoso?

«Entusiasta: cercherò di rendere questo matrimonio bellissimo, vorrei coronare il sogno che aveva Chiara da bambina».

Tra un oro (alle Olimpiadi di Tokyo) e l’altro (agli Europei di Monaco) lei è stato molto impegnato: ai preparativi ha pensato la sua fidanzata?

«Sì, ha fatto tutto lei. Ha avuto carta bianca, in tutti i sensi: location, addobbi. E poi a me piacciono le sorprese, quindi mi ha raccontato giusto l’indispensabile. Io ho avuto un mare di impegni, come sapete. Le gare, la casa».



A proposito: come procedono i lavori della vostra villa dei sogni con vista superpanoramica sul mare?

«Vanno avanti, ma è un bello stress. Ci sono stati dei rallentamenti, come per tutti in questo periodo. Doveva essere pronta per ottobre, ma slitteremo di un paio di mesi».



Vi scambierete gli anelli a Villa Imperiale, a Pesaro. Perché non nella vostra città?

«Per noi era un must sposarci nelle Marche, una terra a cui siamo legatissimi. Abbiamo visitato tante location, davvero. Ma quando siamo arrivati a Villa Imperiale, Chiara è rimasta a bocca aperta e si è innamorata».



Il suo vestito?

«Un bellissimo completo di Armani».



Quanti invitati ci saranno?

«Abbiamo una lista di 190 persone».



Avrete dovuto fare delle scelte, non sarà stato semplice.

«No, per niente. Abbiamo organizzato una festa per le persone che fanno parte stabilmente della nostra vita, anche se abbiamo dovuto fare delle rinunce. Appuntamento per tutti alle 17, celebrerà il rito civile il sindaco di Pesaro».



Ospiti d’eccezione?

«Verranno Mutaz Barshim, Marcel Jacobs, Filippo Tortu, Bebe Vio e il presidente Giovanni Malagò. Avrei avuto piacere che ci fossero anche Datome e Paltrinieri, ma Gigi è impegnato con gli Europei di basket mentre Greg è in vacanza. Assenti giustificati».



Rito civile, dunque. Ma vi sposerete anche in chiesa?

«Sì, lo faremo. Ma più avanti, con una cerimonia più intima».



Menù del ricevimento di domani sera?

«Pesce. Ci sarà un mega aperitivo prima, con varie postazioni. Poi la cena e la festa fino a notte fonda».



Dove andrete in viaggio di nozze?

«Prima alle Maldive, isole di cui ci siamo innamorati quando ci siamo stati la prima volta. Poi partiremo per Singapore, quindi andremo a Bali. Staremo fuori venti giorni. Abbiamo scelto delle mete molto belle e rilassanti, dopo un anno un tantino stressante».



Chi è per lei Chiara Bontempi?

«La donna della mia vita. È stata una figura fondamentale, soprattutto nei momenti più difficili. Ha saputo starmi vicino come nessun altro al mondo, specie quando ho avuto l’infortunio a Montecarlo. Chiara è il mio angelo custode».



L’ha fatta ingelosire quando è andato a festeggiare l’addio al celibato a Budapest?

«Eravamo in 12, ci siamo divertiti come matti. Chiara lo sa che siamo bravi ragazzi e non le farei niente di male».



Quando vedremo un baby-Gimbo?

«Troppo presto! (sorride) Adesso sarebbe difficile anche solo trovare il tempo per mettere al mondo un bebè. Ma sicuramente in futuro arriverà».

Intanto, Tamberi continuerà a collezionare ori?

«Lo spero! Il primo obiettivo sono i Mondiali di Budapest. Poi le Olimpiadi di Parigi».



Sempre con suo papà coach o con un nuovo allenatore?

«Avrò un mese di tempo per fare tutte le valutazioni. Adesso penso solo a sposare la mia Chiara».