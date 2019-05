Novantenne esce da un negozio e finisce in una caditoia: tanta paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era appena uscita da un negozio e stava camminando lungo via Maratta di fronte al campo da basket quando all'improvviso è caduta in una caditoia. Momenti di paura per una signora di 90 anni residente nekl quartiere Adriatico che è caduta facendosi anche male con alcuni negozianti del posto che l'hanno soccorsa subito chiedendo anche l'intervento della Croce Gialla che ha poi portato la novantenne dolorante al pronto soccorso: le sue condizioni non destano preoccupazione anche se il dolore era forte.