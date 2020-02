Notte movimentata in piazza Roma, lite tra studenti anconetani e uno spagnolo aderente all'Erasmus

ANCONA - Questa notte, verso le 2.00, gli agenti delle Volanti sono stati chiamati ad intervenire in piazza Roma ove veniva segnalata una lite tra giovani. Nell’occasione i poliziotti, intervenuti prontamente, identificavano uno studente spagnolo aderente al programma Erasmus, il quale asseriva che poco prima, mentre stazionava nella piazza con la sua fidanzata, era stato avvicinato da altri giovani di passaggio che lo guardavano insistentemente.



"Che avete da guardare, fatevi i fatti vostri…" a tale affermazione nasceva una lite tra il giovane ed un componente dell’altro gruppo che sfociava a vie di fatto, tra spintoni e schiaffi.



Ad avere la peggio era il giovane spagnolo che, all’atto del controllo, mostrava un’escoriazione ad un dito della mano destra ed il giubbotto danneggiato durante la colluttazione.



Subito dopo i poliziotti rintracciavano anche i 4 giovani che nel frattempo si erano allontanati in piazza Cavour, tutti anconetani ultraventenni.



Il giovane spagnolo rinunciava fin da subito al diritto di sporgere querela ed anzi, mostrava di essere stupito dal tempestivo intervento della Polizia asserendo di non aver bisogno di nulla. Ultimo aggiornamento: 13:16