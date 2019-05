Nordafricano importuna una ragazza e colpisce al volto un giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Terrore in piena notte. Erano circa le 3 quando di fronte alle Muse un ragazzo di 29 anni che era in compagnia di una ragazza è stato colpito con un pugno in pieno volte. Indagini avviate da parte dei carabinieri per far luce sull'accaduto. Dagli elementi raccolti sembra che un nordafricano abbia importunato la giovane che era con lui e il ragazzo stanco di sentire insulti e vessazioni ha provato ad allontanarlo con una risposta che è stata piuttosto perentoria: spintonata la ragazza e subito dopo un pugno al volto del giovane che è caduto a terra con immediata fuga verso XXIX settembre. Il giovane grazie all'intervento della Croce Gialla è stato portato all'ospedale di Torrette, nessun problema ma tanta paura per la ragazza.