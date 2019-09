Nonna Annunziata addio a 107 anni: era la più longeva di Sassoferrato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Lutto a San Donato di Fabriano e a Coldellanoce di Sassoferrato. E’ morta Annunziata Galli. La donna, nata in America da genitori italiani, è deceduta ieri nella sua abitazione nella piccola frazione sentina. Aveva 107 anni ed era la più longeva di Sassoferrato. Dopo la morte, anni fa, del marito, aveva lasciato la sua abitazione di San Donato per trasferirsi a casa del figlio, a Coldellanoce, dove è stata accudita dai parenti fino alla fine. Lascia due figli, Mario e Carlo, la sorella Maria, le nuore Fiorella e Geraldina, i nipoti Davy, Roj, Gerardo, Carl e Maria. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Coldellanoce. Poi la sepoltura nel cimitero di Sassoferrato. Da ieri è stata allestita la camera ardente nell’abitazione. Annunziata era nata in America. Poi all’età di 10 anni, insieme ai genitori, il ritorno in patria dove ha vissuto a San Donato di Fabriano e Coldellanoce di Sassoferrato. «È stata una moglie, una mamma e una nonna esemplare», hanno detto i parenti nel ricordate la nonnina che ha avuto la fortuna di vivere 107 anni.