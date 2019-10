Non voleva aspettare in ospedale: prende â€‹a pugni il lunotto di un’auto dell’Asur

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Sfonda il lunotto di un’auto dell’Asur per la rabbia di non essere stato visitato prima degli altri in pronto soccorso a causa del suo mal di denti. È per questo che un giovane di 23 anni di origine ucraina (S.V. le sue iniziali), domiciliato a Jesi è stato denunciato dagli agenti del Commissariato per danneggiamento aggravato. A suo carico anche la misura di prevenzione dell’avviso orale da parte del questore di Ancona. In più, dovrà risarcire il danno.È successo la notte del 2 ottobre, ma solo ora è emerso, al completamento degli accertamenti che hanno visto impegnati anche gli esperti della Scientifica: sul lunotto infranto c’erano infatti tracce di sangue. Il giovane si era presentato al pronto soccorso per un forte mal di denti. Al triage gli hanno assegnato il codice di visita in base alla gravità, invitandolo ad aspettare, ma lui è uscito e colto dalla rabbia, ha rotto il vetro posteriore della Fiat Panda dell’Asur, parcheggiata davanti all’ospedale. Poi si è allontanato. È stato trovato a vagare in via Montelatiere da una volante del Commissariato. Gli agenti non sapendo quanto accaduto prima, hanno notato che era ferito ad una mano e sanguinava. Ma non sapeva dire come mai. Così lo hanno accompagnato in pronto soccorso, ma una volta lì, il 23enne ha cercato di allontanarsi, sempre più nervoso. È così emerso che era già stato al pronto soccorso un’ora prima per il mal di denti. Così è emersa la vicenda.