Non vogliono pagare il coperto: turisti olandesi agitano il centro

SENIGALLIA - Attimi di tensione in piazza Simoncelli nel primo pomeriggio di ieri dove un gruppo di olandesi si è arrabbiato per il conto del ristorante. Il buon senso del titolare ha scongiurato il peggio. I dodici ragazzi non volevano pagare il coperto. Avevano consumato la pizza nei tavoli apparecchiati nella centralissima piazza del centro storico. Non appena il cameriere ha lasciato il conto, hanno iniziato a controllarlo e la voce di 1,50 euro di coperto, richiesta per ciascuno di loro, ha fatto scattare i nervi. Hanno iniziato ad alzare la voce, tanto da richiamare qualche passante dalle vicine vie, affacciato per capire cose stesse accadendo.