Non si ferma la mobilitazione dei dipendenti di Whirlpool Oggi altre due ore di sciopero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Prosegue lo stato di mobilitazione dei lavoratori Whirlpool. La decisione della multinazionale statunitense, di vendere lo stabilimento di Napoli ha spiazzato tutti, soprattutto perché l’azienda violerebbe l’accordo siglato con i sindacati, meno di un anno fa, al ministero dello Sviluppo economico. Di qui, la preoccupazione dei dipendenti Whirlpool e lo stato di mobilitazione che è attivo ormai da più di una settimana. Dopo lo sciopero di otto ore di mercoledì scorso (con tanto di presidio degli operai davanti al mega-impianto di Melano) e quello di due ore di venerdì, oggi i dipendenti dei siti fabrianesi di Whirlpool incroceranno le braccia per altre due ore (le ultime di ogni turno) per solidarietà nei confronti delle maestranze dello stabilimento partenopeo e per rimarcare il comportamento scorretto dell’azienda.«Anche in questo caso l’adesione allo sciopero è stata massiccia – sottolineano le organizzazioni sindacali – a dimostrazione che la vicenda è sentita pure nel nostro comprensorio». Riguardo al Fabrianese, Whirlpool ha sempre ostentato la massima sicurezza, ribadendo l’importanza del mega-stabilimento di Melano e delle strutture impiegatizie. I lavoratori stanno organizzando il viaggio a Roma per partecipare alla manifestazione nazionale del 4 ottobre.