Non risponde ai familiari al telefono Uomo trovato senza vita in bagno

FALCONARA - Un altro decesso in casa. Provano a chiamarlo al telefono ma non c'è nessuna risposta, un familiare sempre più preoccupato chiede l'intervento ma quando arrivano i soccorsi per l’uomo, un cittadino falconarese di 76 anni non c'era ormai più nella da fare. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento di via Nino Bixio e lo hanno trovato senza vita. Dagli elementi emersi dai primi accertamenti, il decesso del 76enne dovrebbe risalire a ieri. La notizia di questo decesso si è diffusa velocemente in città. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la Croce gialla di Ancona, l’automedica, la polizia locale e i carabinieri.