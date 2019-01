Non risponde a nessuno familiare la trova a terra priva di sensi: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Avevano più volte provato a contattarla senza però riuscire ad ottenere risposta. Con la preoccupazione che cresceva di minuto in minuto un familiare con il terrore agli occhi ha aperto la porta dell'appartamento in zona Tavernelle e ha trovato la donna priva di sensi a terra a causa molto probabilmente di un malore. Automedica e Croce Gialla hanno dato i primi soccorsi quindi la donna è stata portata in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.