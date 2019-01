Non lo vedevano da alcuni giorni Uomo trovato senza vita in soggiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - I vicini di casa non lo vedevano da alcuni giorni, preoccupati hanno chiesto l'intervento dei carabinieri e la tragica scoperta. Un anziano di 85 anni trovato senza vita nella sua abitazione a Loreto. L'uomo viveva da solo, la porta era chiusa a chiave, necessario l'intervento dei vigili del fuoco che sono entrati dalla finestra e hanno trovato l'uomo senza vita nel soggiorno. Nessun segno di effrazione, la morte dovrebbe essere per cause naturali. Sul posto oltre al 118 anche i carabinieri di Loreto e la polizia municipale.