Non la vedevano da diversi giorni Donna trovata morta nella sua casa

ANCONA - Non la vedevano da diversi giorni, odori sempre più pesanti arrivavano da quel portone e in serata la tragica scoperta in zona Piano. Dopo la segnalazione di alòcuni vicini, irruzione nell'appartamento dei vigili del fuoco con una donna di 89 anni trovata senza vita. Indagini in corso anche se i primi elementi raccolti lasciano pensare ad una morte per cause naturali. Sul posto per la messa a punto della situazione la polizia scientifica.