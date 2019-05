Non ha notizie del padre dentro casa solo il gatto Dell'uomo nessuna traccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Giallo e mistero e anche fiato sospeso. Chiama la polizia perché da due giorni non ha notizie del padre ma dentro casa trovano solo il gatto. Nella tarda mattinata di oggi gli agenti del Commissariato si sono recati in via Po nella casa indicata dall'uomo. Non potendo entrare hanno chiamato i vigili del fuoco e di supporto anche un'ambulanza, temendo potesse aver avuto un malore. Dentro però nessuna traccia del genitore di cui ancora nonostante siano passate diverse ore non si hanno notizie.