Fileni: «Offriamo contratti ai giovani ma loro con i polli non vogliono lavorare»

JESI - «Cerco personale da assumere, ma non si trova, i giovani con i polli non sembrano voler lavorare». La testimonianza, rilasciata ieri anche alle telecamere di “Mattino Cinque”, è del noto imprenditore avicolo Giovanni Fileni, fondatore e cuore del gruppo Fileni, leader nel comparto delle carni avicole biologiche. Una realtà solida, mai un giorno di cassintegrazione, nessuna crisi. «Abbiamo bisogno di coprire due settori principalmente - spiega - agenti, addetti alle vendite in tutta Italia e qui, nelle Marche, di giovani da formare, crescere e da inserire nel team lavoro per gli allevamenti. Parliamo di figure cui garantiamo contratti a tempo indeterminato, eppure non si trovano».