ANCONA - Protesta No Green Pass ad Ancona, nella zona portuale. I manifestanti hanno bloccato via Mattei con un Tir messo di traverso. Il corteo di protesta era partito dai cancelli della Fincantieri. Ripercussioni sul traffico in via Flaminia dove la viabilità è nel caos. Il clima della protesta comunque non sembra essere particolarmente teso.

