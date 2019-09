Nigeriano sorpreso su una panchina del parco mentre fuma uno spinello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nel corso dei servizi di prevenzione dei reati in genere svolti nelle ultime ore, gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona hanno effettuato numerosi controlli nelle zone più frequentate da soggetti dediti al consumo di droghe ed all’abuso di bevande alcoliche.Piazze, luoghi di bivacco, giardini e parchi pubblici, sono stati passati al setaccio dai poliziotti con l’identificazione di una quarantina di persone che stazionavano principalmente in P.zza Malatesta, Parco Pacifico Ricci, scalette di Via Montebello, P.zza Pertini e P.zza San Gallo.Durante il controllo nel parco Pacifico Ricci effettuato verso le 18 di ieri, gli agenti hanno pizzicato un nigeriano di 50 anni che, seduto su una panchina, fumava in tutta tranquillità uno “spinello” contenente marijuana. Nella tasca dei pantaloni gli agenti rinvenivano un involucro contenente circa 2 grammi di marijuana che il nigeriano avrebbe fumato nel corso del pomeriggio ed è stato così sanzionato per uso personale di sostanze stupefacenti.