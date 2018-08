Niente più suor Angela a Fabriano: ora va in scena la bagarre politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - «Problemi di budget». Poche parole, nella missiva inviata al Comune di Fabriano, per spiegare i motivi per cui le riprese della quinta serie di “Che Dio ci aiuti” non verranno girate nella città della carta. Prima a luglio e poi a settembre, il set avrebbe dovuto immortalare Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela e il suo convento nel centro storico di Fabriano.Poi per questioni economiche è saltato tutto. Perso un giro d’affari superiore alle 100mila euro. Una questione di soldi, all’origine del dietrofront di Lux Vide, la società di produzione con sede a Roma. Il soggiorno di tutto il set a carico della città tra i motivi del forfait della fiction nonostante l’annuncio della Regione Marche che ha garantito 200mila euro di contributi pur perdendo gli spot promozionali su Rai1 in prima serata a ridosso dello sceneggiato.