«Nei 4 ospedali mancano 60 addetti e il piano assunzioni è senza fondi»

FABRIANO - Oggi, i sindaci dell’anconetano si confrontano sul futuro della sanità. In agenda hanno a Fabriano l’assemblea dell’Area Vasta 2 (Av 2) dove il presidente della giunta regionale Luca Ceriscioli e quello della commissione sanità, Fabrizio Volpini, illustreranno il nuovo piano socio-sanitario. Si parlerà di scelte generali, di distretti, di prevenzione, insomma della sanità 2020 tralasciando i problemi della sanità di oggi, da gestire giorno per giorno. «Ma solo se i sindaci non fanno le domande opportune – fanno notare alla Rsu Av 2 –. Perché anche se l’odg è concentrato sul nuovo piano, l’assemblea rimane il luogo ideale per chiedere chiarimenti sui problemi che affliggono adesso l’anconetano, informare gli altri sindaci delle proprie difficoltà ed ottenere risposte precise su come, da ottobre in poi, verranno erogati i servizi previsti dal vecchio piano sanitario. Vale a dire quelli che devono essere forniti nei tre ospedali per acuti di Senigallia, Jesi e Fabriano e negli ospedali di comunità».