«Negozi e bar chiusi lunedì? Manca un’offerta adeguata» L'ira dei commercianti

FABRIANO - Lunedì nero a Fabriano? Pare proprio di sì. Bar chiusi in centro, museo della Carta e della Filigrana pure, mostra su Gentileschi in Pinacoteca idem. Per l’Associazione dei commercianti del centro storico della città della carta a tutto c’è una spiegazione. Non, quindi, poca voglia di lavorare: se manca la domanda, l’offerta che sta a fare considerando i costi del personale, tasse e quant’altro?