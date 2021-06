Lite choc in mezzo alla strada nella notte: accoltellato finisce all'ospedale

ANCONA - Attimi di paura ieri sera al Piano dove, poco prima delle 23, una lite in strada è sfociata in un accoltellamento. Le grida di dolore di un uomo ferito hanno richiamato l’attenzione dei residenti. Subito è stato lanciato l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine.

In via Scrima, nei pressi del negozio Acqua & Sapone, sono intervenute l’automedica e un mezzo della Croce Gialla di Ancona per soccorrere il ferito che presentava un taglio provocato presumibilmente da un coltello. Il paziente è stato trasportato in condizioni di media gravità all’ospedale di Torrette. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sull’accaduto e si sono messi sulle tracce dell’aggressore.

