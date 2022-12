Ancona, ubriaco e molesto al bar prende a calci la polizia: denunciato e multato, alla fine chiede un controllo psichiatrico

ANCONA - Avete presente la scena di Una Poltrona per Due in cui interviene la polizia? Ecco: togliete le risate e avrete un'idea di quanto accaduto ad Ancona, a Natale, in un locale di via Giordano Bruno in cui un ubriaco e molesto, alla fine, è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio del giorno di Natale quando la Sala Operativa della Questura di Ancona si è trovata costretta ad inviare una Squadra Volante in Vìvia Giordano Bruno, dove il dipendente di un bar lamentava la presenza di una persona molesta all’interno.

Chiedeva ancora da bere

L'uomo, fermo dinanzi al bancone, stava disturbano i presenti e richiedeva ulteriori bevande alcoliche nonostante il suo stato psicofisico alterato. Gli agenti hanno chiesto all'uomo di uscire dal locale ma lui, dopo essersi mostrato poco collaborativo e aver rifiutato di fornire un documento, si è scagliato contro di loro, cercando di colpiri alle gambe e urlando frasi ritenute ingiuriose e oltraggiose. Con non poche difficoltà l'uomo è stato così fermato e portato all'interno dell'auto di servizio della polizia.

Calci e spinte

L'uomo, per tutta risposta, ha continuato a dare calci agli sportelli e al vetro divisorio in plexiglass dell’auto. Il successivo trasporto in questura, dove è scattata la perquisizione (non senza difficoltà vista la condotta aggressiva che ha richiesto la presenza di ulteriori agenti e l'intervento del 118 che però ne ha constatato il buono stato di salute), ha permesso di reperire un suo documento di identità. L'uomo, un cittadino rumeno di 59 anni, aveva diversi precedenti di polizia.

L'accertamento psichiatrico

Il cittadino rumeno è stato così denunciato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per il reato di rifiuto di fornire le generalità. Inoltre è stato sanzionato per lo stato di ubriachezza e rilasciato. Tutto finito? No. Poco dopo la Sala Operativa ha dovuto inviare la Squadra Volante all’ingresso carrabile della Questura dove l'uomo, seduto a terra, chiedeva ad alta voce aiuto e l’intervento di un’ambulanza mostrando nuovamente un atteggiamento molesto e agitato, destando preoccupazione nei passanti. La polizia ha così allertato l'autoambulanza per il trasporto al pronto soccorso di Torrette dove l'uomo è stato sottoposto ad accertamento psichiatrico.