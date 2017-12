Pronto soccorso Sei ore di fila per una visita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Natale al Pronto soccorso. Non è un titolo da cinepanettone, ma quanto accaduto a Torrette, dove nella mattinata di lunedì si sono registrati picchi di attesa fino a 6 ore e un incremento degli accessi del 50%. Colpa di un virus intestinale che sta girando da giorni, ma soprattutto di infortuni domestici e sportivi. Un anconetano su tre ha trascorso il Natale all’ospedale per traumi dovuti a incidenti in casa o nell’attività fisica. Ma non sono mancati casi di gastroenterite determinati da attacchi influenzali e abbuffate. Così, il punto di primo intervento del nosocomio regionale è stato preso d’assalto: 128 gli accessi nella sola giornata del 25, con un incremento del 25% rispetto all’usuale che, però, nella fascia tra le 8 e mezzogiorno, ha raggiunto il 50%.L’attesa media mattutina è stata di 81 minuti, ma si sono toccate punte di 6 ore. «Circola una forma di infezione virale parainfluenzale con manifestazioni intestinali che a dicembre hanno portato a una ventina di pazienti a rivolgersi alla nostra struttura - spiega il dottor Aldo Salvi, direttore del Pronto soccorso e Medicina d’urgenza di Torrette - ma l’aumento nel numero di accessi a Natale si spiega soprattutto con la piccola traumatologia domestica o sportiva». Sì perché c’è chi magari non fa mai attività fisica durante l’anno e, travolto dai rimorsi per le grandi abbuffate, s’illude di rimettersi in forma con una corsetta sotto casa e chi, invece, sopraffatto dall’ansia dei preparativi, si scotta ai fornelli, come la signora che la mattina di Natale si è procurata delle ustioni alle mani versandosi addosso una pentola d’acqua bollente.Alla veglia di mezzanotte, invece, la Croce Rossa ha dovuto soccorrete a Torrette una donna di 55 anni che, dopo il cenone, si è sentita male in chiesa. Poco prima un’anziana soccorsa in corso C.Alberto sempre per gli eccessi a tavola. Due anziani di 89 e 85 anni soccorsi in casa dal 118, rispettivamente in via Torresi e in via Candia, per un attacco di gastroenterite.