Nascosti tra le auto due giovani trovati con documenti falsi: arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia. Questa notte, verso le 3 gli agenti delle Volanti hanno proceduto al controllo di due giovani stranieri di origine afgana che si trovavano quasi nascosti tra le auto in pizza Rosselli dalla parte degli alberghi.Subito fermati, i due venivano condotti in Questura per gli accertamenti sull’identità dai quali emergeva che non erano mai stati fotosegnalati. Nell’occasione i duei mostravano ai poliziotti i rispettivi documenti, una carta d’identità bulgara ed una carta d’identità polacca che, a seguito di accertamenti di polizia scientifica, risultavano falsi e, pertanto, venivano sequestrati. Per tale motivo gli agenti procedevano all’arresto dei due afgani di 25 e 26 anni ai sensi dell’art. 497 bis del codice penale per possesso di documenti di identificazione falsi. Questa mattina, il Tribunale di Ancona ha condannato i due afgani alla pena di mesi 11 di reclusione.