Nascondeva la droga sotto l'elastico â€‹degli slip uomo di 51 anni nei guai

SENIGALLIA - I Carabinieri della Stazione di Senigallia hanno denunciato un senigalliese, di 51 anni, disoccupato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I militari, nel corso di un servizio di pattuglia, in via Mascagni hanno controllato il 51enne, una loro vecchia conoscenza, trovandolo in possesso di una dose, contenente polvere bianca, nascosta sotto l’elastico degli slip. L’uomo ha riferito che si trattava di eroina. I Carabinieri a quel punto sono andati presso la sua abitazione dove hanno eseguito una perquisizione. In casa sono state rinvenute altre due dosi con la medesima sostanza in polvere ed un bilancino elettronico di precisione.L’uomo è stato condotto in caserma per approfondire gli accertamenti. La polvere contenuta nelle tre dosi è stata sottoposta a narcotest ed è risultata effettivamente eroina per un peso complessivo di circa un grammo e mezzo.La droga ed il bilancino sono stati sequestrati. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per detenzione illegale di sostanza stupefacente.