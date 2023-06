JESI Inaugurazione e taglio del nastro alla presenza di Daniele Massaro per la sede del ritrovato Milan Club di Jesi, intitolato proprio all’attaccante che coi rossoneri è stato, fra le altre cose, 4 volte Campione d’Italia e 2 d’Europa fra il 1988 e 1994, con tanto di firma su una doppietta nella vittoriosa finale di Champions League ad Atene contro il Barcellona di Romario e Stoichkov.

APPROFONDIMENTI IL GOL PIÙ BELLO L'ex Milan Daniele Massaro in visita al reparto di Cardiochirurgia pediatrica e congenita di Ancona

Il brindisi nei locali del Rab 900 di viale Verdi dove il club, rinato nell’agosto scorso a otto anni dalla chiusura della precedente storica presenza in città, ha trovato casa. Allargando in poco tempo il numero dei tesserati dai 60 soci fondatori iniziali ai più di 450 attuali. Presidente del nuovo Milan Club è Luca Scortichini e già un paio, oltre a quelli sugli spalti dello stadio per seguire le vicende della formazione di mister Pioli, sono stati gli appuntamenti da evidenziare con la storia più gloriosa della società rossonera: lo scorso novembre ospite al Circolo Cittadino è stato il capitano Franco Baresi, colonna dei Milan di Sacchi e Capello e degli olandesi e compagno di squadra negli anni d’oro della presidenza Berlusconi anche dello stesso Massaro. All’inaugurazione ha poi fatto seguito la conviviale, alla presenza di circa 150 sostenitori rossoneri, al ristorante Oasi di Staffolo.