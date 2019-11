Nagoya Sushi riaperto: subito tanta gente e anche sconti dopo la chiusura imposta da Nas e Asur

SENIGALLIA - Riaperto il Nagoya Sushi a cui i clienti abituali hanno già perdonato quella che dal ristorante hanno definito una distrazione. Per il rilancio dell’attività sono stati inseriti anche degli sconti sul menù per recuperare quanti, appreso della chiusura imposta da Asur e Nas, sono rimasti diffidenti.

Proprio per chiarire ogni altro fraintendimento dalla proprietà hanno deciso di pubblicare su Facebook i verbali dell’Asur emessi nell’ultimo sopralluogo, precedente alla riapertura, oltre alle scuse. “In merito all’ispezione da parte dell’Asur Marche 2, avvenuta in data 17 novembre 2019 – si legge nella comunicazione affidata al social network - a causa della nostra distrazione sono stati trovati alcuni insetti morti sul pavimento. Ci scusiamo immensamente per il disagio, abbiamo effettuato nel locale una totale disinfestazione e pulizia, che ci ha permesso di ottenere la revoca della sospensione. Dal giorno 20 novembre c’è stata la riapertura del locale. Alleghiamo i certificati Asur 2 per la convalida di riapertura del nostro locale. Ci auguriamo che questo increscioso episodio non faccia venir meno la fiducia nella nostra attività”. Ecco quindi cosa hanno scritto gli ispettori: “non si evidenzia la presenza di infestanti e tracce di infestazione in atto. Tutti i locali sono stati interessati da una pulizia straordinaria, in particolare il pavimento al di sotto delle attrezzature e degli arredi risulta pulito e non ci sono residui alimentari. Il deposito è stato riordinato e risulta in buone condizioni di ordine e pulizia”.



