SENIGALLIA Si conclude oggi il raduno europeo delle Harley-Davidson con circa 50mila presenze in quattro giorni. E’ una prima stima del Commissariato, tenuto conto dei primi tre giorni e con la previsione per oggi. Oltre 2mila moto hanno sfilato ieri da Senigallia a Montemarciano. Da Ancona a Rimini, numerosi gli alberghi pieni. Il tutto esaurito, sfiorato ma non raggiunto a Senigallia dove ieri pomeriggio si trovavano ancora delle camere disponibili. Poche e scontate, lasciate libere per eventuali clienti last minute, tenendo conto anche del gran caldo.



La polemica

Ieri è arrivato Marky Ramone’s, ospite del gran finale in musica, che dal balcone della sua camera d’hotel sul lungomare Alighieri ha documentato la parata, condividendola con i suoi follower sui social. Tutto perfetto a parte le polemiche per gli adesivi e gadgets del duce in vendita in uno stand nel parterre della Rocca con simboli del fascismo e altri che ritraevano il volto di Mussolini. Sono stati segnalati alle forze dell’ordine dalla gente rimasta molto infastidita. Gli operatori hanno molto apprezzato il gran movimento in città. «Un pubblico meraviglioso di persone, educate, con voglia di divertirsi ma mai sopra le righe – commenta Filippo Borioni, titolare dei Bagni 77 -. Grazie a tutti voi e complimenti all’Amministrazione comunale per aver catturato questo evento. Magari tutti i giugno così». Una città viva. E’ questo lo spettacolo regalato dal raduno a cui ha preso parte anche Karen Davidson, la pronipote di uno dei fondatori delle mitiche moto a cui l’evento è dedicato. Grossi problemi non si sono verificati. L’ambulanza aggiuntiva per la manifestazione è intervenuta la notte tra venerdì e sabato solo per piccoli malori mentre la polizia ha dovuto invitare per qualche straniero un po' reticente a lasciare il locale. Era, infatti, ora di chiudere. La polizia stradale di Senigallia ha invece rilevato tre incidenti di lieve entità nella giornata di venerdì.