I gruppi Musica Country e Le Barbie trionfano al Carnevale 2019

FALCONARA - Sono stati gli studenti della scuola elementare Da Vinci, con il gruppo mascherato ‘Musica Country’, ad aggiudicarsi il primo premio per la categoria delle scuole nella settima edizione de ‘La città di Carnevale’, la festa in maschera che questo pomeriggio ha animato il centro città di Falconara. I ragazzi della scuola castelfrettese si sono aggiudicati un personal comuputer portatile. Prime classificate per i gruppi mascherati extrascolastici sono state invece ‘Le Barbie’ (grandi e piccole), premiate dai commercianti falconaresi di ‘I Love Shopping’ con un buono spesa di 300 euro.Per le scuole gli altri premiati sono: al secondo posto a pari merito due gruppi della Da Vinci, ossia la ‘Fluo Jazz Band’ e ‘Musica Reggae’, al terzo posto la scuola dell’infanzia L’Aquilone con ‘I quattro elementi della natura’, al quarto posto la scuola elementare Marconi con ‘Le favolose Marconi’. Il quinto premio è andato ai tre asili nido falconaresi Snoopy con ‘Lo Snoopy dei colori’, la Sirenetta con ‘La Sirenetta dei colori’ e L’Aquilone con ‘Il mio mondo di pensare è…la mano’. Al sesto posto la scuola elementare Mercantini con ‘S.P.Q.R. I senatori delle Mercantini’. Il premio speciale della giuria è andato alla scuola Dante Alighieri con ‘Coltiviamo la gentilezza’. Per tutti sono stati consegnati dal sindaco Stefania Signorini buoni libro di valore compreso tra 30 e 100 euro.Per i gruppi extrascolastici al secondo posto si sono classificati ‘I cowboys di Chiaravalle’, al terzo il ‘Capodanno cinese’ del Centro Sì, al quarto il gruppo ‘Harry Potter’, al quinto ‘Il Collegio’. I premi in questo caso vanno da 70 a 200 euro e sono offerti dalle attività commerciali di Falconara.Le premiazioni sul palco di piazza Mazzini ha chiuso la festa di carnevale, partita alle 14.30 con la sfilata per le vie del centro dei gruppi mascherati e dei carri allegorici arrivati da Chiaravalle e Montemarciano. A vigilare sulla manifestazione, gli agenti della polizia locale di Falconara e i volontari della protezione civile.