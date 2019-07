Multa pagata due volte il rimborso non arriva Il sindaco: «Porti pazienza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Paga per errore due volte la stessa multa ma dal 7 aprile ancora il Comune non le rimborsa le 89 euro di troppo. «Le chiedo un po’ di pazienza – ha risposto il sindaco Maurizio Mangialardi alla donna che gli ha scritto nella sua rubrica - anche in virtù del fatto che durante la stagione estiva il personale, già ridotto per usufruire dei permessi di ferie, deve assolvere un aumento del numero delle attribuzioni che potrebbero rallentare i procedimenti in corso». Per pagare le multe bisogna rispettare le scadenze, per i rimborsi invece la burocrazia sembra piuttosto comoda.