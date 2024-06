Multa per eccesso di velocità, contenzioso sulla tempistica del bonifico: ecco come un cittadino di Loreto ha sbloccato il fermo e ricevuto indietro i soldi

ANCONA – Un cittadino onesto, residente a Loreto e vittima di un errore burocratico, si è visto notificare un fermo amministrativo per una multa già pagata. Grazie all'intervento di Codici Marche e dell'avvocato Costantino Larocca del Foro di Ancona, l'ingiustizia è stata risolta. «Questa vicenda ha dell'incredibile» afferma l'avvocato Larocca. «Il nostro assistito ha regolarmente pagato la sanzione entro i termini previsti dalla legge, ma a causa di un'interpretazione errata delle norme da parte dell'ente comunale, si è trovato ingiustamente penalizzato».

Il caso del bonifico

Il caso riguarda una multa per eccesso di velocità pagata tramite bonifico bancario. Nonostante il pagamento fosse avvenuto nei tempi previsti, l'ente comunale ha emesso un fermo amministrativo, sostenendo che il pagamento non fosse stato effettuato entro i cinque giorni dalla notifica.

«La legge è chiara» spiega l'avvocato Larocca. «Per i pagamenti tramite bonifico, il termine per il pagamento in misura ridotta è di sette giorni dalla contestazione, non cinque.

Questa interpretazione è stata confermata anche da una circolare del Ministero dell'Interno». Codici Marche, grazie all'intervento dell'avvocato Larocca, ha assistito il cittadino nella risoluzione della controversia, ottenendo l'annullamento del fermo amministrativo e la restituzione delle somme indebitamente trattenute. «Questa vicenda dimostra l'importanza di conoscere i propri diritti e di rivolgersi ad associazioni come Codici Marche per tutelarli - conclude l'avvocato Larocca - Il nostro obiettivo è quello di garantire giustizia e equità per tutti i cittadini»

Codici Marche è un'associazione di consumatori che opera per la tutela dei diritti dei cittadini. Offre assistenza legale gratuita e consulenza su una vasta gamma di questioni, tra cui diritti dei consumatori, diritto bancario, diritto assicurativo e diritto del lavoro.